Os norte-americanos Migos são a nova confirmação do Super Bock Super Rock.



Formado por Quavo, Takeoff e Offset, o grupo hip-hop tem concerto marcado para 20 de julho.

Este será, de resto, o primeiro concerto em Portugal da banda de Atlanta, na Georgia, que este ano deverá lançar o seu quarto álbum, “Culture III”.

À semelhança do que já sucedera nas últimas edições - realizadas no tecido urbano do Parque das Nações, em Lisboa - o hip-hop volta a ser aposta da programação do festival, que agora está de volta ao Meco.



Veja aqui os nomes já confirmados para o Super Bock Super Rock 2019:

18 de julho

Palco Super Bock

Lana Del Rey

The 1975

Cat Power

Palco EDP

Metronomy

19 de julho

Palco EDP

Kaytranada

Charlotte Gainsbourg

FKJ

Calexico and Iron & Wine

20 de julho

Super Bock

Migos

Disclosure DJ Set

Profjam