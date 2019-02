A organização do MEO Marés Vivas anunciou que os Keane vão atuar no festival de Gaia a 19 de julho.

O regresso da banda inglesa ao evento já tinha sido avançado pela BLITZ a 11 de janeiro. Será o regresso do grupo de Tom Chaplin ao festival de Gaia, dez anos depois: se em 2009 o espetáculo aconteceu no Cabedelo, em 2019 é na Antiga Seca do Bacalhau, espaço que desde o ano passado alberga o evento de três dias da PEV Entertainment.

Depois de cinco anos parado, o grupo inglês voltou ao ativo no verão passado para um concerto acústico, em Battle (Inglaterra) e acaba de anunciar a presença em alguns festivais de verão na Europa. Um novo álbum estará no horizonte.

Presença frequente nos palcos portugueses (o concerto mais recente data de 2013, na Expofacic, em Cantanhede), os Keane formaram-se em 1995, tendo conhecido o sucesso na primeira década do século XXI com canções como 'Somewhere Only We Know', 'Everybody's Changing' (ambos do álbum "Hopes and Fears", de 2004, que mereceu elogios de Miguel Esteves Cardoso nas páginas do jornal BLITZ) ou 'Is It Any Wonder' (do seu sucessor "Under the Iron Sea", de 2006).

Durante o hiato, o vocalista Tom Chaplin editou a solo, e em 2017 passou, precisamente, pelo mesmo Marés Vivas onde este ano regressará.

O MEO Marés Vivas anunciou até ao momento Ornatos Violeta (20 de julho) Sting e Morcheeba (21 de julho). O passe para o festival custa 61 euros, sendo que o bilhete diário está à venda por 33. O festival decorre nos dias 19, 20 e 21 de julho.