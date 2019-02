Chris Brown e Offset, dos Migos, "pegaram-se" nas redes sociais.

Culpa de um meme publicado pelo primeiro, no qual goza com a situação de 21 Savage, rapper que arrisca ser deportado dos Estados Unidos para o Reino Unido, onde nasceu.

Um vídeo partilhado por Chris Brown no Instagram mostra 21 Savage com a voz de um outro rapper, com sotaque britânico, por cima.

A publicação motivou Offset a comentar que "os memes não são engraçados, são parvos", motivando resposta dura de Brown.

"Vai-te lixar, rapazola. Preocupa-te com o que tens e foca-te em ti mesmo", respondeu Brown. "Estas broncas no Instagram é que são parvas. Liga-me, se precisares de levar um calduço é só encontrares-te comigo. Sê homem".

