Alicia Keys foi a convidada do talk show de James Corden, ontem, protagonizando com o anftrião um momento musical que ameaça tornar-se viral.



A cantora norte-americana, que irá apresentar a cerimónia dos Grammys no próximo domingo, sentou-se ao piano para tocar e cantar uma versão muito personalizada de 'Shallow', a canção do filme “Assim Nasce Uma Estrela”.



Fazendo as vezes de Lady Gaga e Bradley Cooper, Alicia Keys e James Corden trocaram a letra do original por versos que refletem o facto de Alicia Keys se preparar para apresentar a gala dos Grammys.



Veja aqui a sua versão de 'Shallow', canção que está nomeada para três Grammys: Melhor Canção, Melhor Gravação e Melhor Performance Pop (Duo ou Grupo).