O rapper Tekashi 6ix9ine foi acusado pela sua ex-namorada e mãe da sua filha, Sara Molina, de agressão e abuso sexual.

Numa entrevista ao portal Daily Beast, Sara alega que durante uma visita ao Dubai, em outubro, o rapper a agrediu "durante duas horas seguidas", devido às conversas que vinha mantendo com o manager Kifano Jordan.

"Deu-me um murro no ouvido com tanta força que pensei que ia ficar surda", afirmou. Mais tarde, após as agressões, 6ix9ine terá ainda forçado Sara a ter relações sexuais consigo.

Não foi o único caso de maus tratos descrito pela ex-namorada do rapper: em abril, 6ix9ine tê-la-á agredido em frente à filha, de apenas 3 anos, durante uma viagem de carro. E, em agosto, voltou a fazê-lo, após ser questionado sobre a sua relação com uma stripper.

Os problemas entre 6ix9ine e Sara Molina atingiram o seu auge pouco depois, com mãe e filha a serem expulsas de casa do rapper.

6ix9ine acabaria por ser detido pelas autoridades em novembro passado, tendo sido acusado de extorsão, posse ilegal de armas, assalto à mão armada, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, entre outros crimes violentos.

Arrisca agora uma pena de prisão mínima de 32 anos, estando a sentença marcada para janeiro de 2020.