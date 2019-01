Um homem do estado norte-americano do Arizona salvou a vida a uma mulher, fazendo uso dos ensinamentos de uma cena da versão norte-americana da série cómica "The Office", protagonizada por Steve Carrell.

Segundo o jornal Arizona Daily Star, o homem ter-se-á deparado com a mulher em estado inconsciente, dentro da viatura desta.

Após retirá-la de lá, procurou reanimá-la comprimindo o peito da vítima ao ritmo da canção 'Stayin' Alive', dos Bee Gees - tal como descrito na cena em questão da série que foi exibida entre 2005 e 2013

A mulher acabou por sobreviver, tendo os paramédicos chegado pouco depois e elogiado o homem pelas suas ações. Recorde aqui a cena: