O ator brasileiro Caio Junqueira, um dos protagonistas do filme "Tropa de Elite", morreu esta quarta-feira. Tinha 42 anos.

A 16 de janeiro, o idealista e impulsivo "Neto Gouveia" da premiada película de 2007 sofreu um acidente de viação no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O seu carro embateu contra uma árvore, capotando de seguida. O ator ficou encarcerado e encontrava-se inconsciente quando foi acudido. Em estado grave, deu entrada no Hospital Miguel Couto, onde viria a falecer.

Caio Junqueira, nascido no Rio de Janeiro a 20 de novembro de 1976, era filho do também ator Fábio Junqueira, falecido em 2008 aos 52 anos.