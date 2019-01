Cat Power é a mais recente confirmação no cartaz do festival Super Bock Super Rock, que se realiza nos dias 18, 19 e 20 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. O projeto da artista norte-americana Chan Marshall apresenta-se no palco principal do evento no primeiro dia do mesmo.

Em 2018, Cat Power regressou aos álbuns com "Wanderer", o seu primeiro longa-duração em seis anos e considerado pela BLITZ o 6º melhor álbum internacional de 2018. Dele consta 'Woman', um dueto com Lana Del Rey, que também se apresentará na mesma noite nesta edição do festival.

Este é o cartaz até agora confirmado:

18 de julho

Palco Super Bock – Lana Del Rey, Cat Power, The 1975

Palco EDP - Metronomy



19 de julho

Palco EDP – Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, FKJ



20 de julho

Palco Super Bock – Disclosure DJ Set

Palco EDP – Superorganism

Os passes para os três dias do festival custam 110 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 58 euros.