Os portugueses The Gift tocaram esta sexta-feira, 7 de maio, no Campo Pequeno, em Lisboa. O espetáculo inseriu-se no evento Santa Casa Portugal ao Vivo, que nas próximas semanas levará vários artistas a atuar neste mesmo recinto e também no Pavilhão Rosa Mota, no Porto; Xutos & Pontapés, Linda Martini e Ana Moura são alguns dos nomes confirmados para maio e junho.

Numa altura em que o país continua a desconfinar e que o abrandamento das medidas de restrição já permite reabrir as salas de espetáculos, foi numeroso o público que acorreu ao concerto da banda de Alcobaça. No exterior, a alegria de uma das primeiras noites primaveris desta temporada fazia-se sentir; lá dentro, o distanciamento entre espectadores e o uso de máscaras a que a pandemia continua a obrigar não prejudicaram a comunicação entre os músicos e o seu público.

Veja aqui o alinhamento do espetáculo: