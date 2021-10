A história da música britânica é riquíssima e está em constante inovação. Há décadas que artistas como os Pink Floyd, Joy Division ou Radiohead definem tendências globais, mas quem é que, no atual panorama musical britânico, nos pode mostrar a música que vamos ouvir amanhã e será capaz de moldar o futuro?

As indústrias criativas britânicas estarão em Lisboa na Web Summit. A Embaixada Britânica em Lisboa (no âmbito da sua presença no grande evento global de tecnologia), a BLITZ e o músico português Noiserv criaram um desafio para os amantes da música.

Para ganhar um bilhete para a Web Summit basta partilhar no post publicado pela BLITZ nos seus perfis de Instagram, Facebook e Twitter uma playlist feita no Spotify com as bandas ou artistas britânicos contemporâneos mais inovadores – aqueles que, na sua opinião, unem hoje arte e tecnologia de forma notável. Juntamente com o link da playlist, deverá indicar as hashtags #GREATmoments #UKinPortugal #Blitz.

A melhor playlist ganha 1 bilhete para a Web Summit 2021, que se realiza em Lisboa, de 1 a 4 de novembro.

O júri é composto por Noiserv, projeto de David Santos, ‘one man orchestra’ cuja identidade se construiu também da aliança entre tecnologia e criatividade, e que conta com o britânico Thom Yorke e os Radiohead como principais referências; Miguel Cadete, jornalista, diretor da BLITZ e subdirector do Expresso; Ross Matthews, Vice-embaixador do Reino Unido em Portugal.

O passatempo vigora entre 25 e 28 de outubro, sendo o vencedor anunciado a 29 de outubro. A entrega do bilhete, por email, será feita a 1 de novembro. Noiserv estará presente no stand do #UKatWebSummit nos dias 2 e 4 de novembro das 16h às 17h.

Consulte aqui o regulamento.