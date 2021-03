É ao som de “Amor de Mano” que Jameson St. Patrick’s Broweddings celebra a amizade mais bonita e cúmplice. Os músicos Quim Albergaria e Hélio Morais, do grupo PAUS, são o rosto da campanha com mais “bromance” do mês de março e abril de 2021: o primeiro casamento de dois “bros” ou duas “sis”, ou ambos, um evento a celebrar quando os constrangimentos atuais devido à pandemia o permitirem. Até lá, os preparativos realizam-se virtualmente.

A campanha St.Patrick’s Broweddings, levada a cabo pela marca de whiskey irlandês Jameson, que sempre privilegiou e celebrou as relações de amizade, convida todos os amigos a partilharem (seguindo o espírito e lema #SineMetu da marca) os laços que os unem.

O Instagram @jamesonportugal e a página web da campanha são as plataformas que estão a ser usadas como passadeira vermelha para o grande evento. Os diversos desafios que habilitam os “bros”, “sis” e grupo de “bros” a “juntar os trapinhos” e a ganhar um enxoval Jameson com vários prémios, já começaram e decorrerão até Abril.

A história de um “bromance”

Os dois embaixadores Quim e Hélio dão corpo, alma e voz ao webfilm de Jameson St.Patrick’s Broweddings, um vídeo que retrata o seu “bromance” de há muitos anos e explica a todos os “bros” e “sis” como oficializar a sua amizade. “Amor de Mano” é a música oficial desta iniciativa, criada e produzida pelos dois músicos e que faz parte da playlist Jameson St. Patrick’s Broweddings no Spotify, que reúne várias músicas para celebrar a amizade.

Saiba mais informações sobre os desafios e os prémios que pode ganhar em jamesonbroweddings.pt ou no Instagram @jamesonportugal.

Seja responsável, beba com moderação