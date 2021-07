Morgan Neville, o realizador de "Roadrunner", documentário sobre Anthony Bourdain, partilhou uma playlist com muitas das canções preferidas do falecido chef.

Da lista fazem parte temas de artistas como Modern Lovers, Sonic Youth, Iggy Pop, Marvin Gaye, The Clash, David Bowie, Queens of the Stone Age, Prodigy e Tom Waits, entre muitos outros.

"Quando comecei a fazer este documentário, a primeira coisa que fiz foi criar uma playlist com toda a música que o Anthony mencionava", explicou Morgan Neville. "Acrescentei canções que ele mencionava em livros, entrevistas, stories do Instagram. Acabei com 18 horas e meia de música".

"Roadrunner" já estreou nos EUA, não tendo ainda data prevista para chegar a Portugal.

Ouça aqui a playlist: