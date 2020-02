Publicado originalmente a 22 de fevereiro de 2018

Entre os 50 álbuns da vida de Kurt Cobain encontravam-se referências como os Pixies, Sex Pistols ou David Bowie, mas também bandas menos conhecidas que viriam a ser iluminadas pelo 'voto' do líder dos Nirvana - é o caso de Vaselines ou Raincoats, entre outras. É com base na lista "Top 50 by Nirvana" alinhada em 1993, que preparámos esta playlist. Esta era a música da vida de Cobain, que esta semana (a 20 de fevereiro) teria feito 53 anos.