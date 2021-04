Já não me recordo de quem estava em palco naquela noite, mas as palavras 'assassinas' provenientes da fila de trás ainda ressoam nos meus ouvidos cada vez que a conversa do 'cliente tem sempre razão' irrompe pelo mundo das artes adentro. Foi mais ou menos assim: “Olhem-me a lata deste tipo: pagámos 20 euros cada um e ele não toca [a música do anúncio, o 'hit' do momento, seja lá o que for]. Se era para isto, ouvia em casa, em CD”. É por estas que em concertos mais íntimos há sempre alguém que, espirituosamente, lança um “toca aquela!”. Não é genuinamente um apelo para que o artista despache o quanto antes o único êxito que porventura logrou conseguir; é um exercício meta, cultura pop a gozar com a incultura pop.

Salvador Sobral, muito provavelmente, não vai cantar 'Amar Pelos Dois' todas as noites. Os Radiohead deixaram para trás 'Creep', o seu primeiro êxito, durante anos e anos. Não tocaram aquela. Tinham outras. Voltaram a 'Creep' em atos de generosidade, revalorizando uma canção batida, eventualmente gasta pela frequência com que povoou o nosso cerebelo, sei lá eu se também o coração. A relevância artística conquista-se tomando opções, e sim, cuspindo no prato que deu de comer. Os Radiohead não são (só) os Radiohead de 'Creep'; são os Radiohead de 'High and Dry' (nem de propósito), de "OK Computer" ou de "Kid A". Perdoem-me a insolência, mas até são os Radiohead de "The King of Limbs".

Salvador Sobral é um intérprete de mão cheia e um 'entertainer' nada comum. Quem não o viu em palcos portugueses, experimente espreitar como é recebido lá fora: aprende sempre uma canção local (não é um trecho, é um tema inteiro), seja em Itália ou na Lituânia, não diz o que está no 'guião', é aplaudido nos momentos de espontaneidade, nos atos não calculados. Não consta que, a cada pausa no alinhamento dos concertos, lhe peçam 'Amar Pelos Dois', canção que nunca interpretou da mesma maneira, procurando satisfazer e satisfazer-se. Fala várias línguas, não se esquiva ao contacto, dá e recebe. E por muito que estrague os planos a quem só quer receber dando pouco em troca, tem outro êxito capaz de pôr uma sala ao rubro.

Antes da vitória no Festival da Eurovisão ninguém o conhecia? Praticamente verdade. A sua gratidão veio depois, quando decidiu mostrar que, por ser impossível amar por todos, tinha outros afetos e outros talentos ao seu dispor. Salvador Sobral é um artista, não um prestador de serviços.