Alguns destes discos provavelmente teriam saído em 2020, se a pandemia não lhes tivesse trocado as voltas. Vieram mais do que a tempo! Depois de uma votação renhida, aqui estão os 50 melhores álbuns portugueses de 2021, de acordo com a redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página.

50. We Bless This Mess - Enlightened Fool

49. Lefty – Andrómeda

48. Eu.clides - Reservado (EP)

47. Callaz - Dead Flowers & Cat Piss

46. Ana Bacalhau - Além da Curta Imaginação

45. Vários - Tozé Brito (de) Novo

44. Rapaz Ego - Vida Dupla

43. Homem Em Catarse - Sete Fontes

42. Pedro de Tróia - Tinha de Ser Assim

41. O Príncipe - Lugares de Memória

40. Scolari - Mata Mata

39. Marcelo Dos Reis - Glaciar

38. Sam the Kid e Valete - Um Café e a Conta

37. Rita Redshoes - Lado Bom

36. L-Ali - Raramente Satisfeito (EP)

35. IKOQWE - The Beginning, the Medium, the End and the Infinite

34. Miguel Araújo - Peixe Azul

33. Chico Da Tina - E Agora Como É Que É

32. 10 000 Russos - Superinertia

31. Sara Serpa - Intimate Strangers

30. Old Jerusalem - Certain Rivers

29. Julinho KSD - Sabi na Sabura

28. Jónatas Pires - Terra Prometida

27. Iguana Garcia - Ilha Da Iguana

26. Sensible Soccers - Manoel

25. Carlos do Carmo - E Ainda…

24. Yann Gourdon & Filipe Felizardo - La Langue De L'Ophiolite

23. Wet Bed Gang - Ngana Zambi

22. António Zambujo - Voz e Violão

21. Ocenpsiea – Oceano-Mar

20. Moullinex - Requiem for Empathy

19. Maria Reis - A Flor da Urtiga (EP)

18. Fogo Fogo - Fladu Fla

17. Teresinha Landeiro - Agora

16. Fred - Series Vol 1: Madlib

15. Beautify Junkyards – Cosmorama

14. Jasmim - Acordado Ou A Sonhar

13. Pedro Mafama - Por Este Rio Abaixo

12. Rodrigo Leão - A Estranha Beleza da Vida

11. David & Miguel - Palavras Cruzadas

10. Sean Riley & the Slowriders - Life

9. Bloom - Drafty Moon

8. Bruno Pernadas - Private Reasons

7. Minta & The Brook Trout - Demolition Derby

6. Salvador Sobral - bpm

5. Chinaskee - Bochechas

4. Rita Vian - Caos’a (EP)

3. Gisela João - Aurora

2. Camané - Horas Vazias

1. Dino D’Santiago - Badiu