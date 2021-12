Aqui estão os 50 melhores álbuns internacionais de 2021, de acordo com a votação levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página.

50. Ron Carter, Jack DeJohnette, Gonzalo Rubalcaba - Skyline

49. Rodrigo Amarante - Drama

48. Painted Shrines - Heaven and Holy

47. Midwife - Luminol

46. Bendik Giske - Cracks

45. Angel Bat Dawid - Hush Harbour Mixtape Vol. 1

44. Moor Mother - Black Encyclopedia of the Air

43. Luca Argel - Samba de Guerrilha

42. Lingua Ignota - Sinner Get Ready

41. Dawuna - Glass Lit Dream

40. Badbadnotgood - Talk Memory

39. Amyl and the Sniffers - Comfort to Me

38. ABBA - Voyage

37. Mono - Pilgrimage of The Soul

36. L'Rain - Fatigue

35. James Yorkston - The Wide, Wide River

34. Chvrches - Screen Violence

33. Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana

32. Teenage Fanclub - Endless Arcade

31. Serpentwithfeet - Deacon

30. Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club

29. Smerz – Believer

28. Shannon Lay - Geist

27. Sault - Nine

26. Macie Stewart - Mouth Full of Glass

25. Lost Girls - Menneskekollektivet

24. Adele – 30

23. Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee at State's End!

22. Wolf Alice - Blue Weekend

21. Pop. 1280 - Museum on The Horizon

20. Steve Gunn - Other You

19. St. Vincent - Daddy's Home

18. Madlib - Sound Ancestors

17. Dry Cleaning - New Long Leg

16. Amaro Freitas - Sankofa

15. Tenue - Territorios

14. Matt Sweeney, Bonnie Prince Billy - Superwolves

13. Lorde - Solar Power

12. Kiwi Jr. - Cooler Returns

11. Floating Points, Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra - Promises

10. Arca - Kick ii

9. Little Simz - Sometimes I Might Be an Introvert

8. Iceage - Seek Shelter

7. Mach-Hommy - Pray for Haiti

6. Idles - Crawler

5. Altin Gün - Yol

4. The Weather Station - Ignorance

3. Mdou Moctar - Afrique Victime

2. Cassandra Jenkins - An Overview on Phenomenal Nature

1. Billie Eilish - Happier Than Ever