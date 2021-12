Ao longo da última semana, os leitores da BLITZ votaram nos seus discos favoritos de 2021. Os votos já estão contados e estão aqui os 20 melhores álbuns internacionais dos últimos 12 meses para quem nos segue. Pode percorrer a fotogaleria no topo desta página.

20. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra - Promises

19. Lorde - Solar Power

18. St. Vincent - Daddy's Home

17. Adele - 30

16. The Black Keys - Delta Kream

15. The Killers - Pressure Machine

14. Low - Hey What

13. Damon Albarn - The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

12. Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

11. James Blake - Friends That Break Your Heart

10. Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club

9. Dry Cleaning - New Long Leg

8. Sault - Nine

7. Lana Del Rey - Blue Banisters

6. Black Country, New Road - For the First Time

5. Wolf Alice - Blue Weekend

4. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

3. Billie Eilish - Happier Than Ever

2. Nick Cave & Warren Ellis - Carnage

1. Idles - Crawler