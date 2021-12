Chegou o momento de divulgar os álbuns nacionais favoritos dos leitores da BLITZ. Contadas as votações, são estes os 20 melhores discos portugueses dos últimos 12 meses para quem nos segue. Pode percorrer as escolhas na fotogaleria que encontra no topo desta página.

20. Moullinex – Requiem for Empathy

19. José Cid - Vozes do Além

18. Gisela João - Aurora

17. Joana Alegre - Centro

16. Cassete Pirata - A Semente

15. Moonspell - Hermitage

14. Pedro de Tróia - Tinha de Ser Assim

13. Rui Reininho – 20.000 Éguas Submarinas

12. Pedro Mafama – Por Este Rio Abaixo

11. Dino D'Santiago - Badiu

10. Miguel Araújo - Peixe Azul

9. Sean Riley & the Slowriders - Life

8. Bárbara Tinoco - Desalinhados (EP)

7. Julinho KSD – Sabi na Sabura

6. Joana Espadinha – Ninguém nos Vai Tirar o Sol

5. Chico da Tina – E Agora Como É Que É

4. David & Miguel – Palavras Cruzadas

3. Salvador Sobral - bpm

2. Bruno Pernadas – Private Reasons

1. António Zambujo – Voz e Violão