Com base nos votos de mais de duas centenas de especialistas de televisão oriundos de 43 países, a BBC compilou a lista das 100 melhores séries do século XXI. O primeiro lugar é ocupado pela série norte-americana "The Wire" e a encerrar a listagem está a mais recente "Gambito de Dama".

O pódio fica completo com "Mad Man" em segundo e "Breaking Bad" (que em Portugal ficou conhecida como "Ruptura Total") em terceiro. Entre as dez mais votadas, encontram-se, também, "A Guerra dos Tronos", "O Escritório" (versão britânica) ou a mais recente "Succession".

Entre outros destaques, "Anatomia de Grey" surge em 47º lugar, "Stranger Things" em 68º, "House" em 80º, "Dexter" em 89º e "Westworld" em 91º. Consulte o top 20 abaixo e veja a lista completa no site da BBC.

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. A Guerra dos Tronos (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. O Escritório (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Sete Palmos de Terra (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Perdidos (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)