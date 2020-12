Depois de conhecidos os melhores álbuns de 2020 (nacionais e internacionais) para a equipa da BLITZ, chegou agora a hora de divulgar os favoritos de quem nos segue. Contadas as votações, aqui estão os 20 melhores discos estrangeiros dos últimos 12 meses para os nossos leitores. Pode percorrer as escolhas na fotogaleria no topo desta página.

20. Perfume Genius - Set My Heart on Fire Immediately

19. Angel Olsen - New Mess

18. Taylor Swift - Folklore

17. Dua Lipa - Future Nostalgia

16. Deftones - Ohms

15. Sufjan Stevens - The Ascension

14. Sault - Untitled (Black Is)

13. Matt Berninger - Serpentine Prison

12. AC/DC - Power Up

11. Fleet Foxes - Shore

10. The Weeknd - After Hours

9. Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways

8. Phoebe Bridgers – Punisher

7. Bruce Springsteen - Letter To You

6. Pearl Jam - Gigaton

5. Fontaines D.C. - A Hero's Death

4. Tame Impala - The Slow Rush

3. Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters

2. The Strokes - The New Abnormal

1. Idles - Ultra Mono