Depois de conhecidos os melhores álbuns de 2020 (nacionais e internacionais) para a equipa da BLITZ, chegou agora a hora de divulgar os favoritos de quem nos segue. Contadas as votações, aqui estão os 20 melhores discos portugueses dos últimos 12 meses para os nossos leitores. Pode percorrer as escolhas na fotogaleria no topo desta página.

20. Vaiapraia - 100% Carisma

19. Cláudia Pascoal - !

18. Manuel João Vieira - Anatomia do Fado

17. Paulo Praça - Onde

16. Selma Uamusse - Liwoningo

15. Rodrigo Leão - O Método

14. Três Tristes Tigres - Luz

13. Pop Dell'Arte - Transgressio Global

12. David Bruno – Raiashopping

11. Conjunto Cuca Monga – Cuca Vida

10. Filipe Sambado - Revezo

9. André Henriques - Cajarana

8. Dino D' Santiago – Kriola

7. Benjamim - Vias de Extinção

6. Cabrita - Cabrita

5. Capicua – Madrepérola

4. B Fachada - Rapazes e Raposas

3. Noiserv - Uma Palavra Começada por N

2. Samuel Úria - Canções do Pós-Guerra

1. Clã – Véspera