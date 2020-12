Depois de divulgada a lista dos álbuns nacionais, não poderia faltar o exame final ao que de melhor se fez fora de fronteiras em 2020. Aqui estão os 50 melhores álbuns internacionais de 2020, de acordo com a eleição levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página.

50. Death Valley Girls - Under the Spell of Joy

49. Caribou – Suddenly

48. Bill Callahan – Gold Record

47. Swamp Dog – Sorry You Couldn't Make It

46. Gary Olson – Gary Olson

45. Brigid Mae Power – Head Above the Water

44. Rina Sawayama – Sawayama

43. Lamb of God – Lamb of God

42. Irreversible Entanglements – Who Sent You?

41. Crack Cloud – Pain Olympics

40. Ela Minus – Acts of Rebellion

39. Benny the Butcher – Burden of Proof

38. Armand Hammer – Shrines

37. Widowspeak – Plum

36. Sega Bodega – Salvador

35. Laura Veirs – My Echo

34. Stephen Malkmus – Traditional Techniques

33. Lianne la Havas – Lianne la Havas

32. Arca – KiCk i

31. Villaelvin – Headroof

30. The Proper Ornaments – Mission Bells

29. Jeff Parker – Suite for Max Brown

28. Bill Fay – Countless Branches

27. Protomartyr – Ultimate Success Today

26. The Weeknd – After Hours

25. Tony Allen and Hugh Masekela – Rejoice

24. Peel Dream Magazine – Agitprop Alterna

23. Mourning [A] BLKstar – Cycle

22. Amnesia Scanner – Tearless

21. Phoebe Bridgers – Punisher

20. Grimes – Miss Anthropocene

19. The Magnetic Fields – Quickies

18. Freddie Gibbs – Alfredo

17. Lido Pimienta – Miss Colombia

16. JARV IS – Beyond the Pale

15. Bad Bunny – YHLQMDLG

14. Dua Lipa – Future Nostalgia

13. Bob Dylan – Rough and Rowdy Ways

12. Bruce Springsteen – Letter to You

11. Fontaines D.C. – A Hero's Death

10. Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

9. Ohmme – Fantasize Your Ghost

8. Sault – Untitled (Black Is)

7. Idles – Ultra Mono

6. Adrianne Lenker – Songs and Instrumentals

5. Laura Marling – Song for Our Daughter

4. Moses Sumney – Grae

3. Perfume Genius – Set My Heart on Fire Immediately

2. Kevin Morby – Sundowner

1. Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutter