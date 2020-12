Depois de aturada deliberação, aqui estão os 50 melhores álbuns portugueses de 2020, de acordo com a eleição levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página.

50. Pop Dell'Arte – Transgressio Global

49. André Júlio Turquesa – Orgônio

48. Império Pacífico – Exílio

47. Primeira Dama – Superstar Desilusão

46. Nenny – Aura

45. PEDRO – Da Linha

44. Grutera – Aconteceu

43. Sreya – Cãezinha Gatinha

42. Cátia Sá – Da Barriga

41. The Twist Connection – Is That Real?

40. Bonfim – An Extended Play Record of Assembled Sounds for Different Kinds of Moods

39. Pedro Rebelo – Listen to Me

38. Sara Correia – Do Coração

37. Folclore Impressionista – A New Sensation: Music for Television

36. Ulrich Mitzlaff – Transparent – Fluorescent Sound Fibres

35. RIVAthewizard – Loucura Censura

34. Joana Gama, Luís Fernandes, Drumming GP – Textures & Lines

33. 2 Chamadas Não Atendidas – 2 Chamadas Não Atendidas

32. Acid Acid – Jodorowsky

31. Vaiapraia – 100% Carisma

30. Yakuza – Aileron

29. Mariza – Mariza Canta Amália

28. Evols – III

27. Margarida Pinto – Todas as Coisas

26. Lourenço Crespo – Lourenço Crespo

25. Tristany – Meia Riba Kalxa

24. Três Tristes Tigres – Mínima Luz

23. Paulo Flores & Prodígio – A Bênção e a Maldição

22. Da Chick – Conversations with the Beat

21. Ghost Hunt – II

20. Noiserv – Uma Palavra Começada por N

19. Júlio Resende – Fado Jazz Ensemble

18. Anrimeal – Could Divine

17. Selma Uamusse – Liwoningo

16. Monday – Room For All

15. David Bruno – Raiashopping

14. Filipe Sambado – Revezo

13. André Henriques – Cajarana

12. Lina_Raül Refree – Lina_Raül Refree

11. Profjam & Benji Price – System

10. Samuel Úria – Canções do Pós-Guerra

9. Cristina Branco – Eva

8. Nídia – Não Fales Nela que a Mentes

7. Manuel João Vieira – Anatomia do Fado

6. Benjamim – Vias de Extinção

5. Rodrigo Leão – O Método

4. Capicua – Madrepérola

3. B Fachada – Rapazes e Raposas

2. Clã – Véspera

1. Dino D'Santiago – Kriola