A Pitchfork, um dos mais conceituados sites de informação musical, publicou a sua lista dos melhores álbuns de 2020. As mulheres voltam a dominar: no top 10 há dez discos feitos por mulheres e o primeiro lugar cabe a Fiona Apple, com "Fetch the Bolt Cutters". Veja a lista completa:

50. Mary Lattimore: Silver Ladders

49. Yaeji: What We Drew

48. Charli XCX: how i’m feeling now

47. Lil Baby: My Turn (Deluxe)

46. Burna Boy: Twice as Tall

45. Lyra Pramuk: Fountain

44. Freddie Gibbs / The Alchemist: Alfredo

43. Megan Thee Stallion: Good News

42. Kate NV: Room for the Moon

41. Rina Sawayama: SAWAYAMA

40. Arca: KiCk i

39. Dehd: Flower of Devotion

38. Duval Timothy: Help

37. Lomelda: Hannah

36. Special Interest: The Passion Of

35. Ka: Descendants of Cain

34. Dogleg: Melee

33. Beatrice Dillon: Workaround

32. Drakeo the Ruler: Thank You for Using GTL

31. The Soft Pink Truth: Shall We Go on Sinning So That Grace May Increase?

30. Bartees Strange: Live Forever

29. Taylor Swift: folklore

28. Chloe x Halle: Ungodly Hour

27. Kelly Lee Owens: Inner Song

26. Soccer Mommy: color theory

25. Nubya Garcia: Source

24. Grimes: Miss Anthropocene

23. Porridge Radio: Every Bad

22. KeiyaA: Forever, Ya Girl

21. Dua Lipa: Future Nostalgia

20. Fleet Foxes: Shore

19. Amaarae: The Angel You Don’t Know

18. Destroyer: Have We Met

17. Róisín Murphy: Róisín Machine

16. Run the Jewels: RTJ4

15. U.S. Girls: Heavy Light

14. Jay Electronica: Act II: The Patents of Nobility (The Turn)

13. The Microphones: Microphones in 2020

12. Lil Uzi Vert: Eternal Atake

11. Adrianne Lenker: songs / instrumentals

10. Bad Bunny: YHLQMDLG

9. Jessie Ware: What’s Your Pleasure?

8. Haim: Women in Music Pt. III

7. Yves Tumor: Heaven to a Tortured Mind

6. Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways

5. Perfume Genius: Set My Heart on Fire Immediately

4. Phoebe Bridgers: Punisher

3. Moses Sumney: græ

2. Waxahatchee: Saint Cloud

1. Fiona Apple: Fetch the Bolt Cutters