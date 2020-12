O Tinder, a rede social mais famosa para relacionamentos amorosos, enviou à Billboard uma lista com as 10 canções mais populares na plataforma ao longo do ano prestes a findar.

Da lista fazem parte temas de nomes como Drake, DaBaby, Juice WRLD ou Megan Thee Stallion, sendo que o tema de "engate" mais popular foi 'WAP', de Cardi B.

Confira aqui a lista:

10. Juice WRLD - Life's a Mess (feat. Halsey)

9. Pop Smoke - Mood Swings (feat. Lil Tjay)

8. Pop Smoke - For the Night (feat. Lil Baby & DaBaby)

7. Megan Thee Stallion - Savage (Remix) (feat. Beyoncé)

6. Drake - Toosie Slide

5. Jack Harlow - WHATS POPPIN

4. Juice WRLD - Wishing Well

3. DaBaby - ROCKSTAR (feat. Roddy Rich)

2. Drake - Laugh Now Cry Later (feat. Lil Durk)

1. Cardi B - WAP (feat. Megan Thee Stallion)