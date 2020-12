A poucas semanas do final de 2020, o YouTube já revelou quais os vídeos mais vistos naquela plataforma, em Portugal, este ano.

No top 10, apenas um tema não é cantado em português: 'Life Is Good', do rapper The Future com participação de Drake, em segundo lugar.

A dupla Calema lidera a contagem, com 'Te Amo', ao passo que o brasileiro Kevinho surge em terceiro lugar, em nome próprio, e em quarto como convidado de um tema de David Carreira.



O português Piruka, a brasileira Giulia Be e o angolano Matias Damásio são outros dos artistas com vídeos neste top.

1. Calema - Te Amo

2. Future - Life Is Good ft. Drake

3. Kevinho - Te Gusta

4. David Carreira - Festa feat Kevinho

5. Piruka - Chora Agora

6. Soraia x Lisandro - Bai

7. Cocaína - Gson | Luccas | Kroa | Chris | Giovanni | Zara G | Xamã

8. Giulia Be - (não) era amor

9. MC Niack - Oh Juliana

10. Rui Orlando, Matias Damásio - Peço Perdão