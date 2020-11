A BBC revelou a sua lista de dez melhores álbuns de 2020.



Entres bandas jovens (os Sports Team em décimo, os Fontaines D.C. em segundo), artistas veteranos (os regressados Doves, em nono, e Cornershop, em sétimo) e algum hip-hop (Run the Jewels em oitavo), a lista da BBC revela também algumas surpresas.

Em sexto encontra-se "Kitchen Sink", o quarto álbum da pouco conhecida cantora-compositora Nadine Shah, e em quarto "Shortly After Takeoff", do norte-americano B.C. Camplight.



O pódio ficou reservado para o regresso luminoso dos Fleet Foxes, com "Shore"; o segundo álbum dos Fontaines D.C., "A Hero's Death", e com a medalha de ouro os 'anónimos' Sault, uma banda que ninguém sabe quem é mas que tem angariado numerosos elogios. "Untitled (Black I)" é assim o título do melhor álbum do ano para a BBC, que distingue ainda o celebrado "Rough and Rowdy Ways", de Bob Dylan, com o quarto lugar.

Veja a lista completa:

1. SAULT - 'UNTITLED (Black Is)'

2. Fontaines D.C. – ‘A Hero’s Death’

3. Fleet Foxes - ‘Shore’

4. BC Camplight - ‘Shortly After Takeoff’

5. Bob Dylan - ‘Rough and Rowdy Ways’

6. Nadine Shah – ‘Kitchen Sink’

7. Cornershop - 'England Is A Garden'

8. Run the Jewels - 'RTJ4'

9. Doves - 'The Universal Want'

10. Sports Team - 'Deep Down Happy'