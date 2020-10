A Loudwire publicou uma lista com 15 canções de sucesso que são, porém, detestadas pelos próprios músicos que a compuseram.

Da lista fazem parte clássicos como 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana, 'Stairway to Heaven', dos Led Zeppelin e 'Sweet Child O' Mine', dos Guns N' Roses. As razões da antipatia por estas canções são enumeradas pela Loudwire.

Confira aqui a lista:

Nirvana, 'Smells Like Teen Spirit' ('odiada' por Kurt Cobain)

Guns N' Roses, 'Sweet Child O' Mine' (Slash)

Led Zeppelin, 'Stairway to Heaven' (Robert Plant)

Metallica, 'Escape' (James Hetfield)

The Who, 'Pinball Wizard' (Pete Townshend)

Beastie Boys, 'Fight For Your Right (To Party)' (o trio)

Dio, 'Rainbow in the Dark' (Ronnie James Dio)

Queen, 'Don't Stop Me Now' (Brian May)

Evanescence, 'My Immortal' (Amy Lee)

Radiohead, 'Creep' (Thom Yorke)

Oasis, 'Wonderwall' (Liam Gallagher)

Warrant, 'Cherry Pie' (Jani Lane)

Run DMC & Aerosmith, 'Walk This Way' (Run DMC)

Heart, 'All I Wanna Do Is Make Love to You' (Ann Wilson)

R.E.M., 'Shiny Happy People' (Michael Stipe)