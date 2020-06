A revista Metal Hammer avaliou toda a discografia dos Metallica, listando os álbuns da banda do melhor para o pior, segundo os seus próprios critérios.

A maior surpresa da lista será a posição ocupada por "Lulu", mal-amado álbum que o quarteto thrash editou com Lou Reed: está em 10º lugar, numa lista com 13 discos.

O "título" de pior álbum vai para "Garage Inc.", álbum de versões editado em 1998, seguido por "Reload" (1997) e "S&M" (1999).

Já o primeiro lugar da lista da Metal Hammer será porventura mais consensual: "Master of Puppets", clássico do thrash metal, de 1986. Confira a lista:

13) Garage, Inc. (1998)

12) Reload (1997)

11) S&M (1999)

10) Lulu (2011)

9) Death Magnetic (2008)

8) Hardwired... To Self-Destruct (2016)

7) St. Anger (2003)

6) Load (1996)

5) Kill ‘Em All (1983)

4) Metallica (1991)

3) ...And Justice For All (1988)

2) Ride The Lightning (1984)

1) Master Of Puppets (1986)