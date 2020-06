A revista Far Out publicou a lista dos 10 álbuns favoritos de Rick Wright, teclista dos Pink Floyd falecido em 2008.

Da lista de Wright, cuja musicalidade foi influenciada sobretudo pelo jazz e pela música clássica, fazem ainda parte bandas como os Talking Heads, com "Remain In Light" a merecer destaque por parte do teclista.

Nomes como Miles Davis, Jeff Beck ou Henryk Górecki também eram bastante apreciados por Wright. Veja a lista:

Music From Big Pink – The Band

Jeff Beck’s Guitar Shop – Jeff Beck

Appalachian Spring: Bernstein Conducts Copland – Aaron Copland

Porgy and Bess – Miles Davis

My Life In The Bush Of Ghosts – Brian Eno & David Byrne

Passion – Peter Gabriel

The Royal Scam – Steely Dan

Remain in Light – Talking Heads

Symphony Number 3 – Henryk Górecki

The Colour of Spring – Talk Talk