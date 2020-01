A revista Guitar World elaborou uma lista com os dez guitarristas que "é preciso ouvir" em 2020.

Da seleção fazem parte nomes ainda desconhecidos do grande público e de todos os cantos do mundo, com destaque para a presença de duas mulheres: Sarah Joanne, dos Estados Unidos, e Lore Paz Ampuero, do Chile.

1. Vanny Tonon, Itália

2. Sarah Joanne, EUA

3. Daniel Donato, EUA

4. Felix Martin, Venezuela

5. Mark Fisher, Austrália

6. Andrew Higgs, Austrália

7. Ando San Washington, EUA

8. Lore Paz Ampuero, Chile

9. Kris Xenopoulos, África do Sul

10. Stevic Mackay, Austrália