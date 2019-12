Depois de uma semana de votação, os leitores da BLITZ elegeram os 20 melhores álbuns internacionais de 2019.

Pode percorrer as escolhas na fotogaleria no cimo desta página ou, se não aguenta o mistério, saltar para a lista que se encontra mesmo aqui em baixo. Obrigado a todos e parabéns a quem nos deu boa música este ano!

20. Leonard Cohen - Thanks for the Dance

19. Madonna - Madame X

18. The Black Keys - Let’s Rock

17. FKA Twigs - Magdalene

16. Weyes Blood - Titanic Rising

15. Tyler, The Creator - Igor

14. Iggy Pop - Free

13. Fontaines D.C. - Dogrel

12. Bon Iver - i, i

11. Sharon Van Etten - Remind Me Tomorrow

10. Bruce Springsteen - Western Stars

9. Slipknot - We Are Not Your Kind

8. Angel Olsen - All Mirrors

7. Thom Yorke - Anima

6. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

5. Tool - Fear Inoculum

4. Vampire Weekend - Father of the Bride

3. Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

2. The National - I Am Easy to Find

1. Nick Cave and the Bad Seeds - Ghosteen

