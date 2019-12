Uma votação muito concorrida ditou os 20 melhores álbuns nacionais de 2019 na ótica de quem segue a BLITZ, um top que pode percorrer na fotogaleria no cimo desta página.

Para quem não resiste ao suspense, a lista, em formato simplificado, está já aqui em baixo. Obrigado a todos e parabéns a quem nos deu boa música.

20. Ganso - Não Tarda

19. Camané e Mário Laginha - Aqui Está-se Sossegado

18. 10 000 Russos - Kompromat

17. Mayra Andrade - Manga

16. Branko - Nosso

15. The Gift - Verão

14. Cassete Pirata - A Montra

13. Stereossauro - Bairro da Ponte

12. PAUS - Yess

11. Xutos & Pontapés - Duro

10. David Bruno - Miramar Confidencial

9. Sensible Soccers - Aurora

8. Mão Morta - No Fim Era o Frio

7. First Breath After Coma - Nu

6. Slow J - You Are Forgiven

5. Lena d'Água - Desalmadamente

4. Manel Cruz - Vida Nova

3. Salvador Sobral - Paris, Lisboa

2. Luís Severo - O Sol Voltou

1. Capitão Fausto - A Invenção do Dia Claro

