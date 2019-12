A revista Rolling Stone partilhou uma lista com aqueles que foram, para si, os melhores álbuns de metal do ano prestes a findar.

Para a Rolling Stone, 2019 foi o ano em que o metal "abraçou o seu lado mais estranho", destacando "os psicodramas ambientais dos Slipknot", "a escuridão interior dos Opeth", e "a bandeira freak dos Rammstein".

O primeiro lugar coube precisamente a "We Are Not Your Kind", dos Slipknot, e bandas como os Tool e os Korn também fazem parte da lista. Confira-a aqui:

10. Korn, ‘The Nothing’

9. Opeth, ‘In Cauda Venenum’

8. Rammstein, ‘Rammstein’

7. Tomb Mold, ‘Planetary Clairvoyance’

6. King Gizzard and the Lizard Wizard, ‘Infest the Rats’ Nest’

5. Darkthrone, ‘Old Star’

4. Alcest, ‘Spiritual Instinct’

3. Gaahls Wyrd, ‘Gastir — Ghosts Invited’

2. Moon Tooth, ‘Crux’

1. Slipknot, ‘We Are Not Your Kind’