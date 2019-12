A Google anunciou esta quarta-feira o seu "O Ano em Pesquisa", que congrega várias listas das tendências de pesquisa a nível mundial e em cada país.

O ator e cantor Ângelo Rodrigues foi, de acordo com a empresa que detém o mais usado motor de pesquisa na internet, o nome e o assunto mais populares do ano em Portugal. Internacionalmente, a morte da estrela da Disney Cameron Boyce dominou as pesquisas, com as cantoras Lady Gaga e Billie Eilish a chegarem ao top 10. Mortes de artistas portugueses também registaram destaque, como a dos músicos José Mário Branco e Roberto Leal.

A análise da Google, que identifica "pesquisas que tiveram o maior pico de tráfego durante um período sustentado em 2019 em comparação com 2018", apresenta também os programas e séries que obtiveram maior demanda: nesse capítulo, "A Guerra dos Tronos" e os Óscares ocupam as posições cimeiras, encontrando-se entre os dez primeiros o Festival da Eurovisão e o Festival da Canção. Conan Osiris, vencedor deste certame em 2019, foi um dos nomes nacionais mais populares, ocupando também lugar de realce na lista de tendências 'gerais' (isto é, assuntos), encabeçada por Ângelo Rodrigues.

As listas em detalhe:

Geral/Assuntos

Ângelo Rodrigues

Flamengo

Cameron Boyce

Eduardo Beauté

Museu do Prado

Claudio Bravo Camus

Queda do Muro de Berlim

Roberto Leal

Conan Osíris

Copa América

Nomes nacionais

Ângelo Rodrigues

Eduardo Beauté

Roberto Leal

Conan Osíris

João Félix

Bruno Fernandes

André Gomes

Freitas do Amaral

José Mário Branco

Carolina Loureiro

Nomes internacionais

Cameron Boyce

Claudio Bravo Camus

Luke Perry

Lady Gaga

Emiliano Sala

Iker Casillas

Billie Eilish

Gabriel Diniz

Gugu

Karl Lagerfeld

Programas/Séries

Game of Thrones

Oscars

Chernobyl

Love on Top

Eurovision

Festival da Canção

Like me

Quem quer casar com o meu filho

Casados à primeira vista

Quem quer namorar com o agricultor

Como

Como saber onde votar?

Como funciona o Tinder?

Como fazer caramelo?

Como fazer registo animal no SIAC?

Como preencher o IRS?

Como ganhar dinheiro?

Como ver o prémio na lotaria clássica?

Como funciona o PayPal?

Como tirar ferrugem?

Como apagar a conta no Instagram?

Internacionalmente, Billie Eilish e R. Kelly surgem na lista de pessoas mais procuradas no Google, sendo que as pesquisas em torno do óbito de Nipsey Hussle também foram significativas. 'Old Town Road', de Lil Nas X, '7 Rings', de Ariana Grande, e 'Shallow', de Lady Gaga, foram as canções mais populares no mundo inteiro. A Google disponibiliza um site onde poderão ser consultados todos os dados.

Também a BLITZ fez o seu balanço de 2019 numa revista em papel, com 148 páginas, que poderá conhecer aqui, em detalhe.

Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram.

Uma edição de colecionador disponível nas bancas de todo o país e através da loja Impresa.