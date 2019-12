Depois da lista nacional, não poderia faltar o exame final ao que de melhor se fez lá fora durante o ano. Depois de prolongada reflexão, aqui estão os 50 melhores álbuns portugueses de 2019, de acordo com a eleição levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página. Na edição especial dedicada aos Melhores de 2019, já nas bancas, desenvolvemos os tops de melhores do ano, com textos que justificam as nossas escolhas.

50. Velvet Negroni - Neon Brown

49. Solange - When I Get Home

48. Joe Armon-Jones - Turn to Clear View

47. FEELS - Post Earth

46. Cigarettes After Sex - Cry

45. FKA Twigs - Magdalene

44. Shannon Lay - August

43. Sampa The Great - The Return

42. Bill Callahan - Shepherd in a Sheepskin Vest

41. Yelfris Valdés - For the Ones...

40. Swervedriver - Future Ruins

39. Glen Hansard - The Wild Willing

38. Fluoride - Disentanglement

37. Brockhampton - Ginger

36. Freddie Gibbs + Madlib - Bandana

35. Cate Le Bon - Reward

34. Yazz Ahmed - Polyhymnia

33. Liniker & Os Caramelos - Goela Abaixo

32. Liam Gallagher - Why Me? Why Not

31. Kim Gordon - No Home Record

30. Calexico / Iron & Wine - Years to Burn

29. Dawn Richards - New Breed

28. Iggy Pop - Free

27. The Cinematic Orchestra - To Believe

26. Rustin Man - Drift Code

25. Holly Herndon - Proto

24. Big Thief - Two Hands

23. James Blake - Assume Form

22. Bedouine - Bird Songs of a Killjoy

21. Steve Gunn - The Unseen in Between

20. William Tyler - Goes West

19. Little Simz - Grey Area

18. Rapsody - Eve

17. Devendra Banhart - Ma

16. Sharon Van Etten - Remind Me Tomorrow

15. Slipknot - We Are Not Your Kind

14. Purple Mountains - Purple Mountains

13. Deerhunter - Why Hasn't Everything Already Disappeared

12. Weyes Blood - Titanic

11. Wilco - Ode to Joy

10. Kevin Morby - Oh My God

9. Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

8. Thom Yorke - Anima

7. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

6. Tyler, The Creator - Igor

5. Dave - Psychodrama

4. Angel Olsen - All Mirrors

3. Fat White Family - Serfs Up!

2. Bruce Springsteen - Western Stars

1. Nick Cave - Ghosteen

2019 está quase a terminar e a BLITZ apresenta-lhe um completo anuário em papel. Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram. Uma edição de colecionador já nas bancas.