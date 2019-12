É aquela altura do ano. Depois de longos dias a rever a matéria, aqui estão os 50 melhores álbuns portugueses de 2019, de acordo com a eleição levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página. Na edição especial dedicada aos Melhores de 2019, já nas bancas, desenvolvemos os tops de melhores do ano, com textos que justificam as nossas escolhas.

50. White Haus - Body Electric

49. Oma Nata - The Discovery

48. Marta Hugon - Coração na Boca

47. Mr. Gallini - The Organist

46. Terebentina - Terebentina

45. Paulo Praça - Um Lugar Para Ficar

44. Zanibar Aliens - Zanibar Aliens III

43. We Sea - Basbaque

42. Solar Corona - Lightning One

41. Ivy - Over and Out

40. O Gajo - As 4 Estações

39. Afonso Cabral - Morada

38. Mathilda - Changing Colours

37. Marinho - Marinho

36. Bruma - Histórias Que Nos Contam

35. Fred - O Amor Encontra-te no Fim

34. Zarco - Spazutempo

33. Maria Reis - Chove na Sala, Água nos Olhos

32. PAUS - Yess

31. Mishlawi - Solitaire

30. Tainá - Tainá

29. The Gift - Verão

28. Gabriel Ferrandini - Volúpias

27. Dino d'Santiago - Sota-vento

26. Gaiteiros de Lisboa - Bestiário

25. O Carro de Fogo de Sei Miguel - O Carro de Fogo de Sei Miguel

24. Aldina Duarte - Roubados

23. Emmy Curl - Øporto

22. Xutos & Pontapés - Duro

21. Dirty Coal Train - Primitive

20. Camané e Mário Laginha - Aqui Está-se Sossegado

19. Ricardo Ribeiro - Respeitosa Mente

18. Sensible Soccers - Aurora

17. Classe Crua - Classe Crua

16. Luís Severo - O Sol Voltou

15. First Breath After Coma - Nu

14. Little Friend - A Substitute for Sadness

13. Salvador Sobral - Paris, Lisboa

12. Mayra Andrade - Manga

11. Montanhas Azuis - Ilha de Plástico

10. ProfJam - #FFFFF

9. Mão Morta - No Fim Era o Frio

8. Stereossauro - Bairro da Ponte

7. David Bruno - Miramar Confidencial

6. Manel Cruz - Vida Nova

5. A Invenção do Dia Claro

4. Branko - Nosso

3. Miramar - Miramar

2. Slow J - You Are Forgiven

1. Lena d'Água - Desalmadamente

2019 está quase a terminar e a BLITZ apresenta-lhe um completo anuário em papel. Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram. Uma edição de colecionador já nas bancas.