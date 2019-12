A revista 'Rolling Stone' divulgou os seus 50 álbuns favoritos de 2019 e, tendo em conta as listas mais significativas que se conhecem até agora, o primeiro lugar é uma surpresa.

A histórica publicação norte-americana oferece o galardão de álbum do ano a "Thank U, Next", de Ariana Grande, disco que não se encontra entre os vinte primeiros na 'mega lista' que junta num só ranking quase 40 tops de 'melhores de 2019', compilados pelo site de 'reviews' Metacritic - entre eles estão escolhas da 'Time' ao 'Stereogum', passando por 'Complex', 'Mojo' e 'Uncut'.

À semelhança da 'Time' e da 'Consequence of Sound' também o topo da lista da 'Rolling Stone' é eminentemente feminino. Abaixo de Ariana Grande, Billie Eilish surge na segunda posição, Lana Del Rey na terceira, Taylor Swift na quarta. No top 10, apenas Bad Bunny, Vampire Weekend e DaBaby escapam ao domínio das mulheres.

A lista completa:

1. Ariana Grande, ‘Thank U, Next’

2. Billie Eilish, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

3. Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell!’

4. Taylor Swift, ‘Lover’

5. Bad Bunny, ‘X 100pre’

6. Lizzo, ‘Cuz I Love You’

7. Vampire Weekend, ‘Father of the Bride’

8. Miranda Lambert, ‘Wildcard’

9. DaBaby, ‘Baby on Baby’

10. The Highwomen, ‘The Highwomen’

11. Nick Cave, ‘Ghosteen’

12. Tyler, the Creator, ‘IGOR’

13. Jenny Lewis, ‘On the Line’

14. Angel Olsen, ‘All Mirrors’

15. Brittany Howard, ‘Jaime’

16. Sturgill Simpson, ‘Sound and Fury’

17. Big Thief, ‘Two Hands’

18. Young Thug, ‘So Much Fun’

19. 100 Gecs, ‘1000 Gecs’

20. Polo G, ‘Die a Legend’

21. Bon Iver, ‘i, i’

22. Bruce Springsteen, ‘Western Stars’

23. Harry Styles, ‘Fine Line’

24. Tanya Tucker, ‘While I’m Livin”

25. Jamila Woods, ‘Legacy! Legacy!’

26. Wilco, ‘Ode to Joy’

27. Sharon Van Etten, ‘Remind Me Tomorrow’

28. Coldplay, ‘Everyday Life’

29. Sleater-Kinney, ‘The Center Won’t Hold’

30. The National, ‘I Am Easy to Find’

31. Megan Thee Stallion, ‘Fever’

32. Sheer Mag, ‘A Distant Call’

33. J Balvin and Bad Bunny, ‘Oasis’

34. Karen O and Danger Mouse, ‘Lux Prima’

35. Brockhampton, ‘Ginger’

36. FKA Twigs, ‘Magdalene’

37. Purple Mountains, ‘Purple Mountains’

38. Summer Walker, ‘Over It’

39. Beck, ‘Hyperspace’

40. Juice WRLD, ‘Death Race to Love’

41. Maggie Rogers, ‘Heard It in a Past Life’

42. Rapsody, ‘Eve’

43. Todd Snider, ‘Cash Cabin Sessions, Vol. 3’

44. The Black Keys, ‘Let’s Rock’

45. Rico Nasty and Kenny Beats, ‘Anger Management’

46. Burna Boy, ‘African Giant’

47. Post Malone, ‘Hollywood’s Bleeding’

48. Yola, ‘Walk Through Fire’

49. Priests, ‘The Seduction of Kansas’

50. Moon Tooth, ‘Crux’