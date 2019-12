O Spotify divulgou a sua lista anual dos artistas mais escutados ao longo do ano, juntando-lhe ainda os mais ouvidos durante a última década.

Na lista que congrega dados entre 2010 e 2019 pertence a Drake o primeiro lugar, com mais de 28 mil milhões de streams. O rapper canadiano levou a melhor sobre a forte concorrência de nomes como Ed Sheeran, Post Malone e Ariana Grande.

No entanto, não foi de Drake e sim de Sheeran a canção mais ouvida nos anos 10 do século XXI: 'Shape of You' obteve mais de 2,3 mil milhões de streams, superando 'One Dance', de Drake.

No que a 2019 diz respeito, o rapper Post Malone foi o artista mais ouvido, com mais de 6,5 mil milhões de streams, e "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish, o álbum mais escutado. Confira aqui todas as listas divulgadas pelo Spotify:

Artistas mais ouvidos da década de 10 do século XXI

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Post Malone

4. Ariana Grande

5. Eminem

Artistas femininas mais ouvidas da década de 10 do século XXI

1. Ariana Grande

2. Rihanna

3. Taylor Swift

4. Sia

5. Beyoncé

Canções mais ouvidas da década de 10 do século XXI

1. “Shape of You” - Ed Sheeran

2. “One Dance” - Drake

3. “rockstar (feat. 21 Savage)” - Post Malone

4. “Closer (feat. Halsey)” - The Chainsmokers

5. “Thinking out Loud” - Ed Sheeran

Artistas mais ouvidos de 2019

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Álbuns mais ouvidos de 2019

1. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

2. "Hollywood’s Bleeding" - Post Malone

3. "thank u, next" - Ariana Grande

4. "No.6 Collaborations Project" - Ed Sheeran

5. "Shawn Mendes" - Shawn Mendes

Canções mais ouvidas de 2019

1. “Señorita” - Camila Cabello & Shawn Mendes

2. “bad guy” - Billie Eilish

3. “Sunflower” - Post Malone & Swae Lee

4. “7 Rings” - Ariana Grande

5. “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Artistas femininas mais ouvidas de 2019

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

Artistas masculinos mais ouvidos de 2019

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin

Podcasts mais ouvidos de 2019

1. The Joe Budden Podcast With Rory & Mal

2. My Favorite Murder With Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

3. Gemischtes Hack

4. Fest & Flauschig

5. The Misfits Podcast

Géneros mais ouvidos de 2019 (podcasts)

1. Comédia

2. Sociedade e Cultura

3. Crimes

4. Notícias

5. Saúde e Fitness

Artistas mais ouvidos de 2019 (EUA)

1. Post Malone

2. Drake

3. Billie Eilish

4. Ariana Grande

5. Khalid

Artistas femininas mais ouvidas de 2019 (EUA)

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Halsey

5. Cardi B

Artistas masculinos mais ouvidos de 2019 (EUA)

1. Post Malone

2. Drake

3. Khalid

4. Juice WRLD

5. XXXTentacion

Canções mais ouvidas de 2019 (EUA)

1. “Sunflower” - Post Malone & Swae Lee

2. “Wow” - Post Malone

3. “7 Rings” - Ariana Grande

4. “MIDDLE CHILD” - J. Cole

5. “bad guy” - Billie Eilish

Álbuns mais ouvidos de 2019 (EUA)

1. "Hollywood’s Bleeding" - Post Malone

2. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

3. "thank u, next" - Ariana Grande

4. "beerbongs and bentleys" - Post Malone

5. "Free Spirit" - Khalid