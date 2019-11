O website Consequence of Sound (CoS) elaborou uma lista com aqueles que considera serem os melhores álbuns rock desta década, prestes a findar.

O CoS explica que, ainda que o hip-hop tenha ultrapassado o rock no que toca às preferências globais dos melómanos, esta década não foi tão má para o género como possa parecer - e da exemplos.

Da lista fazem parte nomes bem conhecidos como os Foo Fighters, Tame Impala ou Vampire Weekend, bem como artistas como Kurt Vile ou St. Vincent. Aliás, o CoS menciona ainda que, nesta década, o rock "pertenceu às mulheres".

Confira aqui a lista:

25. Queens of the Stone Age – …Like Clockwork (2013)

24. Kurt Vile – Wakin on a Pretty Daze (2013)

23. Weezer – Everything Will Be Alright in the End (2014)

22. Japandroids – Celebration Rock (2012)

21. Spiritualized – Sweet Heart, Sweet Light (2012)

20. Titus Andronicus – The Most Lamentable Tragedy (2015)

19. Cloud Nothings – Attack on Memory (2012)

18. Lucy Dacus – Historian (2018)

17. Sleater Kinney – No Cities to Love (2016)

16. Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow (2019)

15. Foo Fighters – Wasting Light (2011)

14. Nick Cave and the Bad Seeds – Skeleton Tree (2016)

13. Arctic Monkeys – AM (2013)

12. LCD Soundsystem – This Is Happening (2010)

11. Angel Olsen – My Woman (2016)

10. Against Me! – Transgender Dysphoria Blues (2014)

09. The National – High Violet (2010)

08. M83 – Hurry Up, We’re Dreaming (2011)

07. Arcade Fire – The Suburbs (2010)

06. David Bowie – Blackstar (2016)

05. The War on Drugs – Lost in the Dream (2014)

04. Tame Impala – Currents (2016)

03. Mitski – Be the Cowboy (2018)

02. St. Vincent – Strange Mercy (2011)

01. Vampire Weekend – Modern Vampires of the City (2013)