A Spin partilhou uma lista com cinco versões surpreendentes de temas clássicos dos Guns N' Roses, como 'November Rain' ou 'Welcome to the Jungle'.

Da lista fazem parte artistas como Marissa Nadler, que em novembro atuará no festival Super Bock Em Stock e que fez uma versão de 'Estranged' (de "Use Your Illusion II"), juntamente com Stephen Brodsky, a qual incluiu no seu último disco, "Droneflower".

Os White Lies optaram por interpretar 'Used to Love Her' durante uma aparição na Sirius XM, ao passo que a cantora Etta James "pegou" em 'Welcome to the Jungle' e deu-lhe um outro sabor.

As L7 também recorreram a 'Used to Love Her', mudando o título para 'Used to Love Him' e conferindo todo um outro significado à letra, e Feist foi buscar 'November Rain' a 1991 durante um concerto no México - completo com piñatas e um sósia de Slash.