No dia em que Pedro Gonçalves, músico dos Dead Combo, morreu, aos 51 anos, vítima de cancro, recordamos alguns dos grandes concertos da banda portuguesa, fotografados por Rita Carmo. Em 2018, Pedro Gonçalves e Tó Trips apresentavam-se em modo sexteto no festival Vodafone Paredes de Coura, num triunfo que a BLITZ considerou "comovente e mais do que merecido".

"Basta ver o sucesso de 'Esse Olhar que Era Só Teu' - o regresso à 'solidão a dois', com o contrabaixo de António Quintino a servir de testemunha ao casamento das guitarras de Pedro Gonçalves e Tó Trips - para perceber que, por muito que se expanda, o universo dos Dead Combo cabe nos dois homens que habitam aqueles fatos bonitos e na sua imaginação sem fronteiras. Esta noite, a plateia que os acarinhou era enorme, a felicidade dos músicos evidente e a vitória mais do que merecida. Estamos todos sob o mesmo céu estrelado, e isso é bonito", escrevíamos então.