Em 2019, os Dead Combo subiam ao palco do Coliseu de Lisboa para apresentar "Odeon Hotel", aquele que viria a ser o seu último álbum. Mark Lanegan e Alain Johannes foram convidados de uma noite que Rita Carmo fotografou e sobre a qual Mário Rui Vieira escreveu:

"Com direito a convidados especiais, vindos do outro lado do Atlântico, a família alargada de músicos que levam para a estrada e uma equipa de figurantes que ficámos a conhecer na capa do álbum, os dois músicos montaram na sala nobre lisboeta uma real festa, que transbordou do palco para uma plateia bem recheada e incansável na hora de os incentivar e aplaudir. Apesar de centrado em “Odeon Hotel”, cujas canções compuseram grande parte do alinhamento, o espetáculo foi bem lá atrás, aos primeiros momentos criativos do duo, e seguiu passando em revista algumas das peças mais inspiradas de um percurso ímpar que, a brincar a brincar, caminha a passos largos para as duas décadas de existência."

Pode recordar a reportagem do concerto aqui.