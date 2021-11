Uma celebração a todos os níveis. Foi assim o concerto dos Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, este sábado, na Altice Arena, em Lisboa. Desde cedo se percebeu que a noite seria especial — nem o facto de as máscaras ainda serem obrigatórias, ou de ser necessário apresentar certificado digital à entrada, esmoreceu o entusiasmo dos 13 mil espectadores que encheram a sala anteriormente conhecida como Pavilhão Atlântico. Aliás, a quantidade de fãs "lesionados", de muletas ou com mobilidade reduzida que vimos no concerto demonstra que a ocasião era imperdível. Invariavelmente fiel, a falange de seguidores dos Xutos & Pontapés quis marcar presença num serão que representou, também, o regresso dos grandes concertos ao maior recinto coberto do país. "Há 610 dias que esta sala não enchia", notou Tim. "Obrigado por manterem a esperança."

Ao longo de quase dois anos sem grandes concertos, os fãs não só mantiveram a esperança como armazenaram um depósito impressionante de energia. Mesmo antes de o espetáculo começar, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa a interpretar um medley de êxitos da banda, já a plateia se entusiasmava a fazer "ondas" e bater palmas. Ao longo do confinamento, assistimos a várias atuações, mas em teatros e salas de menor dimensão. O clamor da multidão num espaço como a Altice Arena, amplificado pela perceção de que o pior poderá já ter passado, é um som sem igual, em volume e emoção. E foi neste clima de êxtase que Tim, João Cabeleira, Kalú e Gui se juntaram à orquestra dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira para aquela que terá sido uma das noites mais singulares da sua longa carreira.

Se, nesta altura da nossa provação coletiva, talvez desejássemos um concerto mais "físico", a verdade é que, ora épicos ora sonhadores, os arranjos orquestrais para os clássicos dos Xutos & Pontapés só potenciaram a sua força. Ao ver os mais de 70 músicos que em palco produziram magia, é impossível não imaginar a alegria que terão sentido por, finalmente, poderem partilhar com o público os frutos do seu trabalho.

"Boa noite, Lisboa! Aqui Xutos & Pontapés!" foi o grito-manifesto com que Tim cumprimentou aos fãs, depois da abertura eufórica com 'À Minha Maneira' . Além de todos os êxitos — a segunda metade do concerto foi uma cavalgada sem fim de refrões nos quais apetece viver —, a decana banda portuguesa quis também revisitar alguns temas menos rodados ao vivo, tentando representar todos os álbuns da sua discografia. E foi assim que, na noite quente mas húmida de outubro, se ouviu 'No Quarto de Candy', de "Dados Viciados" (1997), 'Um Deus', de "Puro" (2014), ou 'Doçuras', de "88", que Tim sublinhou poucas vezes ter sido tocada, mesmo na digressão respetiva.

O convite para se apresentarem na Altice Arena com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, contou também o frontman, surgiu há uns dois anos, e nessa altura seria difícil adivinhar o sentido que, em 2021, este espetáculo haveria de fazer. Haverá melhor metáfora para o Cabo das Tormentas que continuamos a dobrar do que o esforço conjunto de uma banda, de uma orquestra e da equipa técnica, cada um com suas valências, remando rumo a um triunfo merecido?

Muito antes de a palavra "resiliência" se popularizar, já Tim escrevia letras que são verdadeiras apologias da coragem, e talvez um dos melhores exemplos dessa forma de vida seja 'Negras como a Noite', ontem dedicada a todos os envolvidos na luta contra a covid-19. Com os telemóveis na vez de isqueiros, a plateia entregou-se de corpo e alma a uma canção que, com carimbo de 1997, nos oferece a possibilidade de em 2021 gritarmos (e acreditarmos): "Está sozinho e triste/Mas tem de aguentar/Já falta tão pouco para poder voltar/Vai ficar tudo bem."

Useiros e vezeiros nos hinos à alegria ('Casinha', 'Para Ti Maria' e 'À Minha Maneira', repetida no final "para quem chegou atrasado", mandaram a casa abaixo), os Xutos & Pontapés são também habilíssimos numa melancolia que o saxofone de Gui sublinha com grande elegância — assim aconteceu em 'Manhã Submersa', 'De Madrugada (Tu e Eu)' ou 'Esta Cidade', cuja letra Tim começou por gritar na frente do palco, sem baixo, empolgando ainda mais o público.

Depois de um momento a sós entre João Cabeleira e a orquestra ('Inferno'), começou então a reta final do espetáculo, com uma sequência de êxitos ao alcance de muito poucas bandas. E mal os riffs de 'Chuva Dissolvente' se fizeram ouvir, os fãs das primeiras filas abandonaram as cadeiras em delírio, dando o mote para o que se seguiria: praticamente todo o público em pé, numa explosão de alegria como há muito não víamos. A oração punk 'Avé Maria', recuperada à estreia "78/82", deu lugar a uma das melhores canções (e letras) de sempre do rock nacional, 'Remar Remar' — esta noite, como sempre, um imenso arrepio.

"Tudo pronto para cantar?", provocou então Tim, antes de se atirar para 'Contentores', que arrancou das cadeiras os últimos resistentes. Corações ao alto, braços em cruz, festa total — e logo a seguir chega 'Circo de Feras', que rebenta com as gargantas num coro que nem as máscaras são capazes de conter. "Esta também é conhecida", brinca o mestre de cerimónias, e à beira-Tejo ouve-se 'Homem do Leme', acompanhada pela multidão com uma coreografia espontânea mas acertada de braços que se erguem exatamente ao mesmo tempo, nos mesmos versos. Em 'Para Ti Maria' ninguém parece já lembrar-se que existem cadeiras, e ainda há que guardar energia para um encore com 'Para Sempre', 'A Minha Casinha' e a reprise de 'À Minha Maneira'.

No regresso ao palco, Tim ensaia algumas palavras que todos pareciam esperar. "Há gente que nos faz falta... mas que está sempre no nosso coração." Antes que pudesse dizer o nome do seu antigo companheiro, Zé Pedro, desaparecido em 2017, uma enorme ovação sobrepôs-se às suas palavras sumidas, espelhando a onda de carinho e saudade por todos partilhada. Épico, emocionante e profundamente simbólico, o espetáculo desta noite teria deslumbrado o guitarrista, fundador e 'estratega' dos Xutos & Pontapés. E, "com um pouco de fé", é possível afirmar: ele continua no meio de nós.

Alinhamento



Medley (orquestra)

À Minha Maneira

Duro

Fim-de-semana

Pêndulo

Enquanto a Noite Cai

Negras como a Noite

No Quarto de Candy

Manhã Submersa

Esta Cidade

Um Deus

De Madrugada (Tu e Eu)

Doçuras

Inferno

Chuva Dissolvente

Avé Maria

Remar Remar

Contentores

Circo de Feras

Homem do Leme

Para Ti Maria



Encore



Para Sempre

A Minha Casinha

À Minha Maneira