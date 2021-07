Amy Winehouse recebia os louros de "Back to Black" quando o fotógrafo norte-americano Blake Wood, de 22 anos, a conheceu através de um amigo comum.

Sob o escrutínio constante dos paparazzi, e a passar por uma relação tóxica com o namorado, a estrela inglesa tornou-se amiga do fotógrafo americano, deixando-se fotografar com muita frequência por este durante dois anos.

Em "Amy Winehouse", álbum fotográfico da Taschen, vemos uma parte desse trabalho, de momentos de descontração no estúdio caseiro de Camden Town, bastidores de um concerto em Paris ou retratos de férias nas Caraíbas. A cumplicidade entre fotógrafo e musa é evidente neste portefólio.

Um texto da premiada jornalista Nancy Jo Sales (Vanity Fair, New York, Harper's Bazaar) complementa esta edição.