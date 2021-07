A Câmara do Porto entregou, no final da passada semana, medalhas a 40 figuras da cidade, distinguindo-as por "contribuírem para o prestígio de uma cidade invicta e resiliente".

Entre os homenageados com a Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro encontram-se vários músicos: Pedro Abrunhosa, Manel Cruz (Ornatos Violeta) e Manuela Azevedo (Clã), que não marcou presença por se encontrar no estrangeiro, assim como o maestro Rui Massena.

A cerimónia aconteceu na passada sexta-feira, 9 de julho, na Casa do Roseiral, nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, sendo presidida pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira.