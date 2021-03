Cinco mil pessoas assistiram este sábado a um concerto de rock em Barcelona, Espanha, depois de passarem por uma triagem à covid-19 no mesmo dia, para testar a sua eficácia na prevenção de surtos da doença em grandes eventos culturais.

No concerto da banda espanhola Love of Lesbian, autorizado pelas autoridades de saúde, o público misturou-se livremente, embora o uso de máscara fosse obrigatório.

Quem comprou bilhete para o concerto escolheu entre três locais de Barcelona onde fazer um teste antigénio: Luz de Gas, Razzmatazz e Sala Apolo. Os que tiveram resultado negativo, receberam um código no telemóvel que validava os bilhetes para o concerto. De acordo com a organização, de todos os testes realizados, seis tiveram resultado positivo.

“Bem-vindos a um dos concertos mais emocionantes da nossa vida. Há um ano e meio que não pisávamos um palco”, começou por dizer o vocalista da banda, Santi Balmes, que pediu ao público para manter as máscaras: “O mundo está a ver-nos” e “este concerto é uma pequena batalha dentro da guerra”, afirmou o músico, citado pela agência EFE.

Os bilhetes, com preços entre os 23 e 28 euros, e que incluíam o preço do teste antigénico e de uma máscara de alta qualidade, de uso obrigatório, esgotaram em oito horas. As máscaras podiam ser retiradas para comer ou beber, em áreas designadas para o efeito.

“Este é mais um pequeno passo para a realização de concertos e outros eventos culturais durante a pandemia”, afirmou o virologista envolvido na conceção dos protocolos de saúde do concerto, Boris Revollo, citado pela EFE.

As pessoas que assistiram ao concerto de hoje autorizaram as autoridades de saúde a informarem a equipa de Boris Revollo, caso tenham covid-19 nas semanas após o espetáculo. Com essa informação, a equipa de Boris Revollo irá analisar as taxas de infeção entre os cinco mil espectadores em comparação com a taxa de infetados na população em geral, para ver se haverá discrepâncias que permitam apontar para um contágio no concerto.

Com Lusa