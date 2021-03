1500 pessoas participaram, no passado fim de semana, num evento de música eletrónica na aldeia de Biddinghuizen, a menos de uma hora de distância de Amesterdão, nos Países Baixos.

Trata-se de uma experiência, financiada pelo Governo holandês, que pretende testar se é seguro realizar este género de evento em tempo de pandemia. No mesmo recinto, um parque de diversões, costuma realizar-se o festival Walibi Dance e numa área adjacente tem lugar de forma regular desde 1993 o festival Lowlands.

Para terem acesso ao festival, os participantes tiveram de realizar um teste à covid-19; só aqueles com um resultado negativo puderam entrar. Uma semana depois do festival, as mesmas pessoas terão de fazer um novo teste. Os resultados ficarão registados numa app de telemóvel, cuja eficácia o Governo também pretende averiguar.

Aos 'festivaleiros' foram ainda dados sensores de movimento, que registaram os contactos tidos durante o festival, assim como a duração dos mesmos e a distância observada das pessoas com quem estiveram.

Segundo a BBC, que fez uma reportagem no local, os participantes deveriam ter usado máscara, mas acabaram por negligenciar essa regra. A mesma peça refere que a experiência foi alvo de várias críticas, uma vez que os Países Baixos se encontram em confinamento e a taxa de infeção por covid-19 aumentou nos últimos dias.