Fotogaleria publicada na BLITZ em 2020

Propus a vários músicos com quem me cruzo há muitos anos fotografá-los como estiveram no último mês e meio: em clausura, em casa, entre paredes. Para alguns, terá sido difícil pensar em ter alguém a transpor a porta de casa, mesmo toda protegida, de luvas e botas cobertas.

Para alguns, também, fui a primeira pessoa “de fora” a entrar nas suas casas desde o início da pandemia, e apesar de me ter proposto falar pouco atrás da máscara, foi difícil não confessarmos toda a confusão de sentimentos que atravessamos.

Foi bom vê-los, encontrá-los a todos tão sãos e desejosos de voltar. Este é um momento único na nossa história e seria impossível passarmos por isto sem ficarmos com um registo. Estamos todos juntos cá dentro, agora que nos preparamos para sair.

Até já.