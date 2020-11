O Campo Pequeno, em Lisboa, foi este sábado palco da "Manifestação pela Cultura", promovida pela Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) e pela Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE). A manifestação teve início às 10h30 dentro do Campo Pequeno, como se de um espetáculo se tratasse. De acordo com a APEFE, "cumprindo as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde", e com a capacidade da sala lisboeta limitada a 2 mil pessoas.

Mariza, Carlão, Boss AC, Rita Redshoes, Ana Bacalhau (Deolinda), Agir, Hélio Morais (Linda Martini) Kalú (Xutos & Pontapés), Toni Carreira, Fernando Ribeiro (Moonspell), Marisa Liz (Amor Electro), Samuel Úria e Áurea foram alguns dos artistas que marcaram presença.

Na quarta-feira, a associação revelou o "Manifesto pela Sobrevivência da Cultura em Portugal", texto assinado pela direção da APEFE - da qual fazem parte os promotores de espetáculos Sandra Faria (Força de Produção), Álvaro Covões (Everthing Is New), Paulo Reis (UAU), Luís Pardelha (Produtores Associados) e Ana Rangel (Plano 6) - no qual se afirma que “a cultura em Portugal está a colapsar” e que é chegada a hora de “os decisores políticos dizerem o que querem para Portugal no que respeita à Cultura”.



“É chegado o momento de nos dizerem, a todos nós, os 130 mil trabalhadores deste país, se somos merecedores de um tratamento e de um olhar em detalhe para o nosso setor”, escreve-se. Lembrando que o mercado dos eventos culturais registou, entre janeiro e outubro deste ano e devido à pandemia de covid-19, uma quebra de 87% face a 2019, a APEFE estima que, com as medidas das últimas semanas ou um novo confinamento, esta quebra possa chegar aos 90%.